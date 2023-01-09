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Названы опасные последствия поставок на Украину танков с Запада

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AMX-10RC.
AMX-10RC.
Источник изображения: davric / wikimedia.org

После отправки на Украину американских боевых машин пехоты Bradley и французских танков AMX-10 Запад может перейти к поставкам более тяжелой техники. Об опасных последствиях помощи западных стран Украине рассказал доктор военных наук Константин Сивков, передает Ura.ru.

По словам Сивкова, на машинах, поставка которых предполагается сейчас, будет проблематично осуществить крупномасштабные наступательные действия. Такая техника позволяет проводить только локальные операции на отдельных направлениях. «Но это пока проба пера. Дальше могут пойти уже основные боевые танки: "Леопарды" и "Абрамсы"», — отметил эксперт.

Сивков добавил, что поставки на Украину американских боевых машин и танков являются новым этапом раскручивания вмешательства НАТО в ход спецоперации. Теперь вовлечение альянса станет непосредственным, так как обслуживание техники потребует участия специалистов НАТО.

Ранее в январе администрация Байдена исключила поставки Украине танков Abrams по техническим причинам. В администрации заявили, что такие машины весят 55 тонн, а установленные на них газотурбинные двигатели быстро сжигают топливо. Кроме того, подобная техника склонна к поломкам и нуждается в квалифицированном обслуживании.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Проекты
NATO
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