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ЦАМТО

Дальняя авиация в 2023 году будет совершенствовать навыки эксплуатации АСУ и вооружения

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Бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России на Параде Победы в Москве 24.06.2020
Бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России на Параде Победы в Москве 24.06.2020.
Источник изображения: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

ЦАМТО, 9 января. Основными задачами для дальней авиации на 2023 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники.

Немаловажными задачами также являются формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения, качественная подготовка органов военного управления.

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", – рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции, что является главной особенностью их выполнения в грядущем году", – подчеркнул он.

"Все поставленные перед командованием дальней авиации задачи предполагают напряженную и кропотливую работу всего нашего большого коллектива. Можно без сомнения сказать, что все они будут выполнены с высоким качеством и все цели будут достигнуты", – цитирует С.Кобылаша Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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