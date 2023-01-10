Китайские учёные заявили о разработке дрона, который может оставаться в воздухе «вечно»

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Как пишет гонконгское издание SCMP, китайские ученые объявили, что им удалось создать дрон, который можно «вечно» удерживать в воздухе благодаря высокоэнергетическим лазерным лучам.

Издание отмечает, что во многих странах работают над созданием мощных лазерных систем для уничтожения дронов, но в Поднебесной решили использовать их не по назначению. Новый дрон разработали учёные из Северо-Западного политехнического университета Китая (NPU) во главе с профессором Ли Сюэлунем.

Суть разработки китайских учёных состоит в том, что лазерный луч используется не только для отслеживания беспилотника, но и для дистанционного питания дрона. Для этого на аппарат установили модуль фотоэлектрического преобразования, который преобразует световую энергию в электричество.

Учёный заявили, что испытания «вечно висящих» в воздухе дронов прошли успешно и им удалось обеспечить беспроводную передачу энергии на значительном расстоянии.

В NPU отметили, что разработка новых дронов, где учёным удалось успешно объединить процесс автономной зарядки с интеллектуальной технологией передачи и обработки сигналов, показала неограниченный потенциал выносливости дронов с оптическим приводом.

Китайские ученые утверждают, что новый беспилотник оснащён механизмом автоматического регулирования мощности лазера до безопасного диапазона, если на пути луча обнаружат препятствие, пишет SCMP.