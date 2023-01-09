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ТАСС

В ФРГ заявили, что не будут поставлять Киеву танки Leopard в одностороннем порядке

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Немецкий основной боевой танк Leopard 2
Немецкий основной боевой танк Leopard 2.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger

По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, в Москве не раз заявляли о том, что западные государства давно являются воюющей стороной на Украине

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что для Берлина в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков Leopard, всегда важно не совершать односторонних шагов. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND.

"Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2", - заметил он, добавив, что в Москве уже не раз заявляли о том, что западные государства давно являются воюющей стороной на Украине. "Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну", - считает Клингбайль. "Но, несмотря ни на что, мы, конечно, будем и дальше смотреть, какими могут быть следующие шаги", - добавил он.

При этом Клингбайль подчеркнул решимость Запада не ослаблять усилий в поддержке Киева. "Поставки боевых машин пехоты (БМП) являются сигналом о том, что западный альянс действует согласованно и продолжит поддерживать Украину", - утверждал Клингбайль.

По итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца 5 января, стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder. Посольство РФ в ФРГ осудило решение властей Германии направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона".

Ранее заместитель главы украинского МИД и бывший посол в Берлине Андрей Мельник призвал Шольца пересмотреть свое "сдержанное отношение" к поставкам танков Leopard. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Leopard-1
Leopard-2
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