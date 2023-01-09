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Военное обозрение

В британской прессе: Поставкой колёсных танков AMX-10RC Франция нарушает «военное табу», сохранявшееся несколько месяцев

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Источник изображения: topwar.ru

На Западе анализируют новые пакеты военной помощи, передаваемые Украине. При этом оценки зачастую выглядят довольно странно.

Так, в британском издании Telegraph вышел материал, где говорится, что «Франция вследствие решения Эммануэля Макрона открывает новую страницу военной помощи Украине, передавая для ВСУ партию бронемашин AMX-10RC».

Это колёсные танки с калибром пушки 105 мм. По состоянию на прошлый год в арсенале Франции таких бронемашин было около 250 единиц. Причём Франция является второй страной в мире по численности AMX-10RC, несмотря на то, что именно во Франции их и разработали в своё время. Произошло это в конце 1970-х годов. На первом месте по числу машин такой серии (AMX-10) – Саудовская Аравия, у которой их более 360 единиц.

Из материала Telegraph:

Красная черта в плане поставки Украине бронемашин западного образца была пересечена. Военное табу, сохранявшееся несколько месяцев, было нарушено. Причём нарушили его те, от кого этого мало ожидали – французы.

Заявление британских журналистов несколько странно в том понимании, что «стреляющую» бронетехнику западного производства Украине передают давно и системно. Например, речь идёт о натовских САУ PzH-2000, которые поставила для нужд ВСУ Германия. И здесь уже нет особой разницы, САУ или колёсные танки страны НАТО поставляют Украине. Вполне понятно, что если вооружённый конфликт затянется, то могут поставить Киеву всё что угодно, вплоть до тех же французских, немецких и американских танков: «Леклерк», «Леопард» и «Абрамс».

Поставка техники натовского образца говорит ещё и о том, что исчерпали себя запасы советских вооружений, которые оставались с прошлых лет в арсенале отдельных стран Запада - в первую очередь стран так называемого бывшего соцлагеря.

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Страны
Германия
Саудовская Аравия
США
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Leclerc
PzH 2000
Проекты
NATO
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