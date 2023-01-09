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ТАСС

Глава Пентагона заявил, что будет поощрять союзников США к передаче средств ПВО Украине

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Ллойд Остин также обещал поддерживать тесный контакт с украинским коллегой Алексеем Резниковым

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заверил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны и других вооружений. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Как следует из документа, Остин и Резников обсудили выделение американской стороной Украине "дальнейшей военной помощи" более чем на $3 млрд, "включая боевые машины пехоты Bradley, дополнительные бронемашины, артиллерийские системы и боеприпасы, а также иные важнейшие средства". О данном пакете военной помощи было объявлено ранее в пятницу.

"Министр [обороны] Остин подчеркнул приверженность тому, чтобы поощрять союзников и партнеров далее предоставлять системы противовоздушной обороны, боевые машины и другие важнейшие средства для поддержки обороны Украины, ее суверенитета и территориальной целостности столько, сколько потребуется", - отмечается в документе. Остин и Резников "обещали поддерживать тесный контакт".

Райдер также сообщил, что Остин в пятницу обсудил с министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт "активизацию военной помощи" Киеву в свете предстоящей 20 января встречи контактной группы по Украине. Шеф Пентагона отметил решение Берлина предоставить Украине батарею систем ПВО Patriot и боевых машин пехоты Marder. Остин и Ламбрехт "договорились продолжить тесную координацию с другими союзниками и партнерами в рамках усилий по оказанию помощи Украине". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Bradley
Patriot ЗРК
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