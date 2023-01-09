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ТАСС

В Госдепе заявили, что лидеры других стран должны сами принимать решение о визите в Киев

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Для Вашингтона важно, чтобы страны мира продолжали поддерживать правительство Украины, подчеркнул руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Американская администрация считает, что лидеры других государств сейчас должны сами принимать решения, наносить или нет визиты в Киев. Об этом заявил в пятницу на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"По поводу решений о поездках. Это решения, которые должна принимать каждая конкретная страна. Для нас наиболее важно то, чтобы страны мира продолжали поддерживать правительство Украины, выступали против этой <...> войны <...>", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя вопрос о приглашении нанести визит в Киев, переданном премьер-министру Японии Фумио Кисиде президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Япония со своей стороны является непоколебимым сторонником Украины", - отметил Прайс. Он напомнил, что Токио предоставляет Киеву "остро необходимую помощь". "И мы, разумеется, ожидаем, что это (выделение такой помощи) будет продолжаться", - добавил американский дипломат.

Кисида в качестве премьера ни разу не был на Украине. Помимо него, единственным лидером в Группе семи (G7), который не посетил Украину после начала военной операции России, является президент США Джо Байден. Однако глава администрации США встречался с Зеленским во время его декабрьского визита в Вашингтон.

Японская сторона до настоящего времени официально не сообщала о планах поездки Кисиды на Украину. На следующей неделе премьер Японии, председательствующей в этом году в G7, отправится в турне по странам - участницам этого объединения. Как следует из опубликованного МИД страны графика, 9 января Кисида прибудет в Париж, после чего 10 января посетит Рим, 11 января - Лондон, а 12 января - Оттаву. На 13 января запланирована встреча с Байденом в Вашингтоне. 

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Украина
Япония
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