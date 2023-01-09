В Пентагоне заявили, что не опасаются снижения поддержки Украины из-за раскола в Конгрессе

Детали оказываемой помощи будут меняться со временем, отметила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Пентагон полагает, что республиканцы и демократы продолжат поддерживать выделение средств на помощь Украине, несмотря на нынешний раскол в Палате представителей из-за проблем с выбором спикера. Об этом заявила в пятницу на брифинге заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

"Мы получали огромную поддержку в вопросе обеспечения безопасности Украины от обеих партий И хотя я практически уверена, что детали оказываемой помощи будут меняться со временем, я полагаю, что поддержка останется на высоком уровне.", - сказала она.

Купер также выразила готовность работать с Конгрессом для обеспечения оборонных нужд на фоне сообщений о том, что радикальные республиканцы готовы поддержать кандидатуру своего умеренного сопартийца Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей в обмен на обещание добиться сокращения оборонного бюджета на $75 млрд. "Мы продолжим работать с Конгрессом для обеспечения оборонных нужд, в том числе тех, которые относятся к защите суверенитета Украины", - отметила она.

Пока же сложности с избранием спикера, избрать которого члены Палаты представителей не могут уже четвертый день, на поддержку Украины не повлияли, добавила Купер, в том числе, на выделение помощи в рамках последнего, объявленного в пятницу пакета. "Конгресс уже предоставил нам необходимые фонды, так что мы можем использовать их для закупки вооружений взамен переданных Украине", - сказала она.

В пятницу в ходе 12-го тура голосования Палата представителей Конгресса США вновь не смогла избрать спикера, главным кандидатом на пост которого остается Кевин Маккарти. До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса остается, по сути, парализованной, так как законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности.