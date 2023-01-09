В США заявили, что новый пакет помощи Украине связан с характером боев на Донбассе

Пентагон оказывает помощь по нескольким критериям, в том числе учитываются текущие потребности Киева, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Очередной пакет военной помощи объемом свыше $3 млрд, который США предоставят Киеву, напрямую связан с текущим характером боевых действий на востоке Украины. Об этом заявил в пятницу на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Пентагон оказывает помощь Украине по нескольким критериям, в том числе учитываются текущие потребности Киева, способность США удовлетворить эти потребности, а также то, как будут выглядеть боевые действия в ближайшей перспективе. "Вы знаете, что в последние недели мы все были очень сосредоточены на том, что происходит вокруг Херсона на юге [Украины], но боевые действия на востоке, особенно в районе Донбасса, были особенно жестокими в последние недели", - сказал он. Кирби отметил, что, в частности, условия ландшафта на Донбассе "хорошо подходят для использования возможностей <...> боевых машин Bradley при "маневренных боевых действиях различных родов войск".

"Так что это (новый пакет военной помощи) в значительной степени связано с боевыми действиями, которые мы сейчас видим, и которые мы ожидаем увидеть в течение зимних месяцев", - указал представитель Белого дома. Кирби добавил, что весь последний пакет американской военной помощи "хорошо подойдет для текущих нужд Вооруженных сил Украины".

Ранее в пятницу власти США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.