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ТАСС

Министры обороны Германии и США обсудили вопросы координации военной поддержки Киева

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Демонстрация военнослужащим ВВС Украины тренажера системы управления воздушным движением на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии, 05.08.2021
Демонстрация военнослужащим ВВС Украины тренажера системы управления воздушным движением на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии, 05.08.2021.
Источник изображения: ВВС США

Встреча прошла в рамках подготовки к предстоящим 20 января переговорам в формате "Рамштайн"

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт обсудила в пятницу по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином вопросы координации военной поддержки Киева. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении оборонного ведомства Германии.

Переговоры прошли в рамках подготовки к предстоящей 20 января встрече в формате "Рамштайн" (контактная группа по Украине). "Основными темами обсуждения стали текущая военная ситуация на Украине и координация дальнейшей военной поддержки", - говорится в сообщении. В Минобороны ФРГ отметили, что речь шла о вопросах предоставления Киеву БМП и системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

"Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины", - приводятся слова Ламбрехт. "Я обсудила с моим американским коллегой вопрос, как Германия может расширить свой вклад в противовоздушную оборону посредством поставки системы ПВО Patriot, включая комплект боеприпасов", - сообщила она. Министр добавила, что темой переговоров были также поставки Киеву БМП западного производства.

В четверг по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder. Посольство РФ в ФРГ осудило решение властей Германии направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона". 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Patriot ЗРК
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