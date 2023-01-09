Украинская сторона заявила, что получила возможность запускать американские зенитные ракеты с помощью установок «Бук»

Пусковая установка для RIM-7 Sea Sparrow на корабле ВМС США

Американская пресса со ссылкой на собственные источники пишет о том, что Соединённые Штаты Америки в новом пакете военной помощи Украине намерены поставить такое оружие, которое ранее не поставляли. И речь не только о ЗРК Patriot и БМП Bradley.

Как выясняется, речь также идёт о ракетах Sea Sparrow.

RIM-7 Sea Sparrow – управляемая зенитная ракета американского производства. Изначально производилась в качестве ракеты «море-воздух» («корабль-воздух»), однако впоследствии появилась и такая её модификация, которая позволяет запускать ракеты с установки, находящейся на суше.

На вооружении ВМС США была принята около 50 лет назад. Предназначена в первую очередь для перехвата средств боевой авиации. Также позволяет поражать отдельные виды крылатых ракет на дистанции до 30 км.

Украинская сторона утверждает, что американские зенитные ракеты они теперь могут запускать с помощью установок ЗРК «Бук» - после проведённой доработки этих комплексов, многие из которых оставались до недавнего времени на хранении или даже были списаны.

Sea Sparrow имеет версию RIM-7P, которая отличается повышенной дальностью боевого применения и систему обмена данными с бортовым компьютером.

О количестве таких ракет, которые войдут в очередной пакет американских военных поставок киевскому режиму, пока не сообщается.