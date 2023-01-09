Войти
ТАСС

В ФРГ сообщили, что 40 БМП Marder для Украины будут готовы к передаче в первом квартале

263
0
0
БМП Marder 1A5A1
БМП Marder 1A5A1.
Источник изображения: thedrive.com

Представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт заявил, что обучение украинских военнослужащих займет два месяца, оно пройдет в Германии

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Обещанные Украине БМП Marder - всего 40 машин - будут готовы к передаче в первом квартале 2023 года. Об этом в пятницу заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Речь идет <…> примерно о 40 транспортных средствах. Они должны быть готовы уже в первом квартале", - сказал он. По его словам, обучение украинских военнослужащих займет два месяца, оно пройдет в ФРГ.

Хебештрайт добавил, что обучение на системе противовоздушной обороны (ПВО) Patriot также займет около двух месяцев. "Все это предусмотрено на первый квартал", - добавил он.

Он не уточнил, поступят ли БМП из запасов Бундесвера или же их нужно будет производить. По словам Хебештрайта, в течение дня подробности огласит министерство обороны.

Представитель правительства ФРГ повторил, что для поставок вооружений Украине требуется международное сотрудничество и что в этом вопросе не должно быть "односторонних шагов". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
04.01.2023
Как в компьютерной игре: Кулеба сравнил поставки оружия Украине с прохождением "уровней"
23.12.2022
Что известно о зенитном ракетном комплексе Patriot
29.11.2022
Эксперт: ФРГ не отдаст Украине свои ЗРК Patriot, и в Польше это понимают
30.05.2022
«Запад хочет заставить Москву платить за оружие для Украины»
10.03.2020
Польша закупила у США военную технику на $100 млн
08.04.2019
Страны НАТО приняли в Вашингтоне контрмеры против вызовов со стороны России
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:31
  • 41271
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 12:45
  • 134
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.01 10:16
  • 1
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности
  • 06.01 13:07
  • 8
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 06.01 11:33
  • 1
Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно
  • 06.01 10:37
  • 3
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 06.01 10:12
  • 1
Построен первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС для Алжира
  • 06.01 10:04
  • 0
Вскоре из польского зверинца ржавые «Леопарды» отправятся прямиком на Донбасс
  • 06.01 09:55
  • 18
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ