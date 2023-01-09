В ФРГ сообщили, что 40 БМП Marder для Украины будут готовы к передаче в первом квартале

Представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт заявил, что обучение украинских военнослужащих займет два месяца, оно пройдет в Германии

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Обещанные Украине БМП Marder - всего 40 машин - будут готовы к передаче в первом квартале 2023 года. Об этом в пятницу заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Речь идет <…> примерно о 40 транспортных средствах. Они должны быть готовы уже в первом квартале", - сказал он. По его словам, обучение украинских военнослужащих займет два месяца, оно пройдет в ФРГ.

Хебештрайт добавил, что обучение на системе противовоздушной обороны (ПВО) Patriot также займет около двух месяцев. "Все это предусмотрено на первый квартал", - добавил он.

Он не уточнил, поступят ли БМП из запасов Бундесвера или же их нужно будет производить. По словам Хебештрайта, в течение дня подробности огласит министерство обороны.

Представитель правительства ФРГ повторил, что для поставок вооружений Украине требуется международное сотрудничество и что в этом вопросе не должно быть "односторонних шагов".