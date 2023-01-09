В офисе Зеленского считают, что Нетаньяху мог бы стать посредником между Украиной и РФ

Премьер-министр Израиля точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях, отметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог бы стать эффективным посредником между Москвой и Киевом. Такое мнение выразил в четверг в интервью израильскому телеканалу I24news советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях", - сказал он.

Израильский парламент 29 декабря проголосовал за доверие правительству, сформированному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам выборов 1 ноября. Министром иностранных дел в новом правительстве стал Эли Коэн. Излагая на церемонии вступления в должность в понедельник основные направления внешней политики кабмина, он заявил, касаясь ситуации вокруг Украины, что отныне Израиль "будет меньше говорить публично" об этой проблеме, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Комментируя это заявление израильского министра, Подоляк выразил мнение, что Израилю стоит "занять правильную сторону" в ситуации с Россией и Украиной. "Вы можете говорить меньше, но главное - это занять правильную сторону, потому что есть причина, по которой Россия сегодня является государством-изгоем", - заявил украинский политик.