Войти
Известия.ru

В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников

287
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

В ДНР заявили о прибытии в зону СВО под видом наемников групп западных спецподразделений

Множество бойцов спецподразделений западных стран прибывает в зону проведения спецоперации (СВО) на Украине слаженными группами под видом наемников. Об этом рассказал в четверг, 5 января, подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

«Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как «уволились» и приехали на Украину под личиной наемников», — сообщил ТАСС Баевский.

Он уточнил, что между их прибытием и выходом на задание проходит совсем небольшой промежуток времени, как правило, не больше пары месяцев.

«За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно. То есть приезжают уже слаженные группы, подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях», — отметил Баевский.

До этого, 2 января, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили более 70 иностранных наемников в Харьковской области и ДНР.

26 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Ранее, 9 декабря, Марочко рассказывал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске. Он отметил, что Киев заманивает их туда обманом для компенсации потерь среди своих подразделений.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
28.11.2022
Пушилин связал успехи на фронте с ударами по инфраструктуре Украины
06.09.2022
Наступление на грабли: за выходные ВФУ потеряли больше 30 танков
02.09.2022
Военные ВС РФ произвели удары из расчетов «Панцирь-С1» по локациям ВСУ
03.06.2022
Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО
03.03.2022
Сергей Шойгу: ВС РФ продолжат спецоперацию до достижения поставленных целей
03.03.2022
Минобороны: 498 военнослужащих России погибли в ходе спецоперации, 1597 получили ранения
03.06.2021
Какие цели преследует украинско-американское учение "Морской бриз"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей