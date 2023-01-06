Генсек ШОС: Все страны-члены организации выразили готовность способствовать мирному решению украинского кризиса

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил о том, что все страны-члены организации выразили готовность поспособствовать мирному решению украинского кризиса.

Генсек ШОС:

Все государства-члены ШОС объединяют общие ценности, их позиции по многим вопросам как регионального, так и международного характера сходятся

Как подчеркнул Мин в интервью РИА Новости, после начала украинского конфликта, организация [ШОС] проводила активную работу по устранению разногласий, всячески поддерживая и стремления стран-участниц в этом отношении. По его словам, только путём нахождения общих интересов, кризис удастся урегулировать всеми мирными, политическими и дипломатическими средствами.

Все государства-члены ШОС прилагают собственные усилия, направленные и на преодоление гуманитарного кризиса на Украине

– добавил дипломат.

Напомним, что в российском МИДе неоднократно комментировали обвинения в адрес РФ со стороны киевского режима относительно якобы блокирования ею переговорного процесса. Как отмечали во внешнеполитическом ведомстве страны, именно Киев, своими действиями продолжает эскалацию конфликта, вместо того чтобы сесть за стол переговоров. При этом Кремль оказался солидарен с позицией Запада в том, что кризис должен, в конечном итоге, завершится установлением справедливого, долгосрочного мира, но, по мнению, Москвы, предпосылки для мирного урегулирования пока что отсутствуют, особенно на фоне указа, изданного украинским президентом Владимиром Зеленским, который запрещает ведение какого-либо диалога с Россией, пока президентом РФ является Владимир Путин.