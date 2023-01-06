Гутерриш заявил о готовности выступать посредником по Украине по просьбе обеих сторон

Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что обсуждал с Гутерришем эту тему перед Новым годом

ООН, 4 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступать посредником в конфликте на Украине, если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, есть ли какое-то продвижение и контакты по украинской инициативе о проведении "саммита мира" в конце февраля.

"Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости на этот счет. Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле он мог бы сказать о любом конфликте по всему миру. Я уверен, что, когда он вернется в Нью-Йорк, он получит подробный доклад по этому вопросу", - сказал он.