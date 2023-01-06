Войти
ТАСС

Гутерриш заявил о готовности выступать посредником по Украине по просьбе обеих сторон

246
0
-1
Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Источник изображения: EPA-EFE/MYKOLA TYS

Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что обсуждал с Гутерришем эту тему перед Новым годом

ООН, 4 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступать посредником в конфликте на Украине, если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, есть ли какое-то продвижение и контакты по украинской инициативе о проведении "саммита мира" в конце февраля.

"Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости на этот счет. Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле он мог бы сказать о любом конфликте по всему миру. Я уверен, что, когда он вернется в Нью-Йорк, он получит подробный доклад по этому вопросу", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
25.11.2022
Украинский конфликт вывел боевые действия в космос
08.08.2022
Полянский заявил, что Украина не демонстрирует готовности к серьезным переговорам
05.08.2022
Генсек ООН прокомментировал использование ВСУ противопехотных мин "Лепесток"
05.08.2022
Косово грозит стать еще одним очагом "опосредованной войны" в Европе
18.03.2022
Америка превыше всего
07.06.2021
Боевая авиация Ирана: состояние и перспективы. Часть III
19.11.2019
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:11
  • 41041
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей