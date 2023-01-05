Рабочая группа по СВО законодательно обеспечит поручения Путина по мерам поддержки военных

Секретарь "Единой России" Андрей Турчак отметил, что некоторые из предложенных мер созвучны ранее выдвинутым инициативам партии

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) обеспечит законодательное сопровождение поручений президента Владимира Путина по мерам поддержки военнослужащих и их семей, а также контроль за их исполнением. Об этом в среду сообщил секретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Путин во вторник дал поручения правительству, детскому омбудсмену, главам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по мерам поддержки участников СВО и их семей, обеспечению военнослужащих. Поручение дано по итогам встречи президента в конце ноября прошлого года с матерями военнослужащих - участников СВО. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 февраля.

"Поручения президента правительству, ведомствам и главам регионов по мерам поддержки участников СВО и их семей, обеспечению военнослужащих - это руководство к действию и для нашей парламентской координационной группы. Мы обеспечим их законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах. И контроль за исполнением", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ряд предложенных мер созвучен ранее выдвинутым инициативам "Единой России", таким образом президент фактически поддержал предложение партии о профессиональной переподготовке, трудоустройстве, реабилитации и психологическом сопровождения участников СВО.

"Другое поручение - о масштабировании передового опыта поддержки участников СВО и членов их семей - это как раз то, чем "Единая Россия" системно занимается уже не первый месяц. Лучшие региональные практики собираем и поднимаем на федеральный уровень, закрепляем в законодательстве. Конечная цель - унификация мер поддержки участников СВО по стране", - сказал Турчак.

Кроме этого, по словам Турчака, вопрос материально-технического обеспечения военных на передовой - вооружением, техникой, средствами связи, обмундированием, о чем также упомянул Путин, уже обсуждался на первом заседании группы в Минобороны в конце декабря. "Будем помогать губернаторам его решать", - заключил он.