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Интерфакс-АВН

Министр обороны Турции высказался за активизацию совместного с РФ патрулирования севера Сирии

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Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи. Архивное фото
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи. Архивное фото.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Стамбул. 4 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что выступает за активизацию совместного с Россией патрулирования на севере Сирии, сообщает в среду турецкая газета "Хюрриет".

"У нас есть необходимые договоренности. Процесс продолжится: речь идет о создании совместных центров, возобновлении совместного патрулирования и о переговорах на экспертном уровне. Мы выступаем за то, чтобы этот процесс продолжался и был разумным, логичным и успешным", - цитирует издание слова Акара.

Он подчеркнул, что Турция уважает суверенитет и целостность всех соседних государств, в том числе - Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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