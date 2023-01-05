Министр обороны Турции высказался за активизацию совместного с РФ патрулирования севера Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи. Архивное фото.

Стамбул. 4 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что выступает за активизацию совместного с Россией патрулирования на севере Сирии, сообщает в среду турецкая газета "Хюрриет".

"У нас есть необходимые договоренности. Процесс продолжится: речь идет о создании совместных центров, возобновлении совместного патрулирования и о переговорах на экспертном уровне. Мы выступаем за то, чтобы этот процесс продолжался и был разумным, логичным и успешным", - цитирует издание слова Акара.

Он подчеркнул, что Турция уважает суверенитет и целостность всех соседних государств, в том числе - Сирии.