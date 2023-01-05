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Военное обозрение

Российская армия получила первую партию модернизированных вертолётов Ка-52М, созданных с учётом боёв в ходе спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

В российскую армию поступила первая партия модернизированных ударно-разведывательных вертолетов Ка-52М. В авиационные части ВС РФ передано порядка десятка единиц боевых модернизированных машин.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, в 2023 году поставки модернизированных вертолетов будут продолжены. Находящийся в Приморском крае Арсеньевский авиационный завод полностью загружен заказами на производство этих машин.

Первые успешные испытания модернизированной версии этой модели боевого вертолета состоялись в сентябре 2022 года, причём в боевых условиях проведения спецоперации на Украине.

Ка-52М представляет собой модернизированную версию боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Учитывая опыт его применения в условиях проведения спецоперации на Украине была проведена унификация ракетного оснащения Ка-52М с вооружением ударного вертолета модели Ми-28НМ, благодаря чему удалось достичь значительного увеличения дальности поражения целей. Сама эта модернизированная версия и появилась на основе учёта особенностей боёв СВО.

При разработке Ка-52М использовались передовые конструкторские решения: использована гиростабилизированная оптико-электронная система, способная к обнаружению и распознаванию целей на больших расстояниях, цифровой привод новой конструкции, существенно повышающий точность прицеливания при стрельбе из пушки.

Кроме того, новейшая модификация вертолета модели Ка-52М обладает сетецентрическими возможностями, дающими возможность взаимодействовать с беспилотниками, а также с другими вертолетами и самолетами.

В конструкции модернизированной версии боевой машины также усовершенствована комплексная бортовая оборона, способная противодействовать всем моделям современных ПЗРК.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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