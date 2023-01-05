Постпред США при ОБСЕ отметил необходимость учета затрат при оказании военной помощи Киеву

Вместе с тем Майкл Карпентер заверил, что Вашингтон и его европейские союзники намерены оказывать поддержку Киеву "столько, сколько потребуется".

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация при оказании содействия Украине в военной сфере должна учитывать издержки. Об этом заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, чьи слова приводит во вторник газета Politico.

"Пентагон консультирует украинцев относительно того, какой, по его мнению, вид поддержки, которую мы можем предоставить, является наиболее устойчивым. Это касается количества техники и артиллерии, боеприпасов, которые у нас имеются, а также темпов, которыми мы можем продолжать наращивать объемы этих боеприпасов, и надежды на их замену", - констатировал постпред.

"Нужно учитывать затраты. Противник, безусловно, учитывает затраты", - подчеркнул он. Вместе с тем Карпентер заверил, что Вашингтон и его европейские союзники намерены оказывать поддержку Киеву "столько, сколько потребуется". "Мы понимаем, что для некоторых стран это означает, что расходы на отопление будут выше нынешней зимой", - добавил он. "Мы пытаемся разделить между нами бремя, чтобы оно было равномерно распределено", - утверждал постпред США.