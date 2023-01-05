В Минобороны РФ сообщили о получении ВДВ в 2022 году более 15 тыс. парашютных систем

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Стоп-кадр видео.

Ведется разработка управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъемности для десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью, добавили в ведомстве

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Более 15 тысяч парашютных систем и средств десантирования были поставлены в Воздушно-десантные войска (ВДВ) в прошлом году, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В течение 2022 года в Воздушно-десантные войска поступило более 15 тыс. современных комплектов средств десантирования и новейших парашютных систем", - сказали в ведомстве.

Как рассказали в Минобороны РФ, необходимые испытания прошла парашютная система "Юнкер-О" выполненная по типу "крыла" с грузоподъемностью от 90 до 225 кг. С этой системой возможно десантирование военнослужащего с полным комплектом снаряжения и дополнительным грузом в 50 кг. Парашют позволяет выполнять прыжки при скорости воздушного судна до 350 км/ч с высот от 700 м до 10 км. Для совершения прыжков с большей высоты "Юнкер-О" комплектуется кислородным оборудованием. Система уже успешно применяется подразделениями специального назначения.

Кроме того, как отметили в военном ведомстве, для десантирования из самолетов современной техники ВДВ - боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" - созданы парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955 с возможностью десантирования личного состава, размещенного внутри бронемашин.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса продолжают разработку новых систем. "Ведется разработка управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъемности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью", - отметили в Минобороны РФ.