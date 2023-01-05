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ТАСС

В США заявили, что сохранение за РФ новых территорий не залог переговоров по Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: AP Photo/ Patrick Semansky

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер повторила, что США в настоящий момент видят свою задачу в "продолжении поддержки Украины на поле боя", чтобы Киев оказался в наиболее выгодном "положении для переговоров", когда они начнутся

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Власти США считают, что урегулирование на Украине должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН, сохранение в составе РФ новых территорий не может быть основой для реальных переговоров.

"Мы четко заявляли: <...> ничего об Украине без Украины. Именно так мы видим этот [свой] подход. <...> Мы все поддерживаем установление справедливого мира", - заявила на регулярном брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о возможности урегулирования конфликта на Украине в 2023 году.

"Но если мы говорим о справедливом мире, то он должен включать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности <...>. Трудно всерьез воспринимать идею о готовности РФ к добросовестной дипломатии, когда они повышают ставки, <...> аннексируя украинскую территорию и настаивая на ее сохранении [в составе РФ]. <...> Это совершенно не является основой для реальной дипломатии", - утверждала Жан-Пьер. Она также повторила, что США в настоящий момент видят свою задачу в "продолжении поддержки Украины на поле боя", чтобы Киев оказался в наиболее выгодном "положении для переговоров", когда они начнутся.

22 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что украинские власти прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть представлены в феврале 2023 года. По их сведениям, "команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана", который, как сообщалось ранее, состоит из 10 пунктов. Ранее Зеленский, выступая после встречи с президентом США Джо Байденом перед членами обеих палат Конгресса США, заявил, что обсудил с американским лидером предложения Киева по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Байден поддержал идею украинской стороны о проведении глобального "саммита мира" для обсуждения этих предложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Киева по проведению "мирного саммита" на площадке ООН, заявил, что любой "мирный план" по Украине должен учитывать новые реалии - вхождение четырех регионов в состав России.

Президент РФ Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей. 

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