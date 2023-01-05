Войти
Lenta.ru

Аналитики допустили наступление «новой эры войн» из-за украинского конфликта

333
0
0
Дрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе "Ланцет".
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Применение дронов в украинском конфликте ускорит долгожданную технологическую тенденцию, которая вскоре может вывести на поле боя первых в мире полностью автономных боевых роботов-убийц, открыв новую эру войн, пишет The Associated Press (AP).

По словам военных аналитиков и исследователей искусственного интеллекта, чем дольше длится украинский конфликт, тем больше вероятность того, что дроны будут использоваться для идентификации, выбора и атаки целей без помощи человека. «Это означало бы революцию в военных технологиях, столь же глубокую, как появление пулемета», — подчеркнули специалисты.

Они предупредили о том, что обе стороны конфликта имеют оружие, оснащенное искусственным интеллектом. При этом нигде в мире не использовались роботы, которые ликвидировали бы противника без человека. «Эксперты говорят, что это может быть лишь вопросом времени, когда Россия или Украина или обе страны развернут их», — допустило издание наступление нового этапа развития вооружений.

В июле российские войска успешно применили на Украине дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
Робот
Похожие новости
20.07.2022
«Появление роботов-саперов на Украине - хороший знак для ВС РФ»
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
12.09.2018
Идем на "Восток". Россия начала крупнейшие со времен СССР военные учения
04.04.2017
Сможет ли американский ПТРК сделать российский танк "Армата" устарелым? (The National Interest, США)
19.09.2016
Российский танк "Армата" против американского M-1 Abrams и ракеты TOW: кто победит? (The National Interest, США)
15.10.2014
"Армата"
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 13:07
  • 40990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 12:59
  • 8
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:57
  • 3
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 11:27
  • 2
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 04.01 14:53
  • 1
Картаполов: вопрос об увеличении периода срочной службы в армии нужно обсуждать после СВО
  • 04.01 12:48
  • 0
Польша анонсировала подписание контракта на поставку 116 танков б/у M1A1 Abrams FEP. Есть нюансы
  • 04.01 11:44
  • 2
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
  • 04.01 03:21
  • 10
Киевский зонт
  • 04.01 00:02
  • 1
Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ
  • 03.01 11:49
  • 2
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке