Аналитики допустили наступление «новой эры войн» из-за украинского конфликта

Применение дронов в украинском конфликте ускорит долгожданную технологическую тенденцию, которая вскоре может вывести на поле боя первых в мире полностью автономных боевых роботов-убийц, открыв новую эру войн, пишет The Associated Press (AP).

По словам военных аналитиков и исследователей искусственного интеллекта, чем дольше длится украинский конфликт, тем больше вероятность того, что дроны будут использоваться для идентификации, выбора и атаки целей без помощи человека. «Это означало бы революцию в военных технологиях, столь же глубокую, как появление пулемета», — подчеркнули специалисты.

Они предупредили о том, что обе стороны конфликта имеют оружие, оснащенное искусственным интеллектом. При этом нигде в мире не использовались роботы, которые ликвидировали бы противника без человека. «Эксперты говорят, что это может быть лишь вопросом времени, когда Россия или Украина или обе страны развернут их», — допустило издание наступление нового этапа развития вооружений.

В июле российские войска успешно применили на Украине дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90.