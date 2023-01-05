Войти
ТАСС

ЮАР, РФ и КНР проведут в феврале совместные военно-морские учения у берегов Южной Африки

312
0
0
Противолодочные вертолеты ВМС НОАК
Противолодочные вертолеты ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

Учения пройдут с 17 по 26 февраля в прибрежных районах южноафриканской провинции Квазулу-Наталь

ПРЕТОРИЯ, 3 января. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика, Россия и Китай проведут в феврале текущего года в течение десяти дней совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки. Об этом сообщил во вторник южноафриканский новостной портал DefenceWeb со ссылкой на Национальные силы обороны ЮАР.

Учения пройдут с 17 по 26 февраля в прибрежных районах южноафриканской провинции Квазулу-Наталь, отмечает издание. Они являются для кораблей трех стран вторыми по счету под кодовым названием Mosi. Первые совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая в формате Mosi состоялись в ноябре 2019 года возле мыса Доброй Надежды в Атлантическом океане, вблизи южноафриканского города Кейптаун.

В нынешнем году район учений расположен в акватории от города Дурбан до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (160 км) друг от друга. Минобороны ЮАР сообщило, что РФ, согласно предварительным планам, будет представлена двумя боевыми кораблями. Учения предусматривают, в частности, отработку артиллерийской стрельбы и действия по противовоздушной обороне. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
ЮАР
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.09.2021
Рычание медведя: Путин наблюдает за масштабными военными учениями, проходящими рядом с границами Европы (Daily Mail, Великобритания)
13.02.2020
Капитан сравнил мощь флотов США, России и Китая
21.01.2020
Рябков ответил на вопрос о возможности военных учений стран БРИКС
29.11.2019
Крейсер "Маршал Устинов" вышел на учения в акваторию у мыса Доброй Надежды
06.11.2014
Интервью Михаила Погосяна радиостанции «Столица FM»
15.08.2014
Кокаину ставят новые барьеры
09.08.2013
«Интерполитех-2013»: эффективность в развитии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 13:07
  • 40990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 12:59
  • 8
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:57
  • 3
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 11:27
  • 2
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 04.01 14:53
  • 1
Картаполов: вопрос об увеличении периода срочной службы в армии нужно обсуждать после СВО
  • 04.01 12:48
  • 0
Польша анонсировала подписание контракта на поставку 116 танков б/у M1A1 Abrams FEP. Есть нюансы
  • 04.01 11:44
  • 2
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
  • 04.01 03:21
  • 10
Киевский зонт
  • 04.01 00:02
  • 1
Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ
  • 03.01 11:49
  • 2
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке