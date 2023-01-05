ЮАР, РФ и КНР проведут в феврале совместные военно-морские учения у берегов Южной Африки

Учения пройдут с 17 по 26 февраля в прибрежных районах южноафриканской провинции Квазулу-Наталь

ПРЕТОРИЯ, 3 января. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика, Россия и Китай проведут в феврале текущего года в течение десяти дней совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки. Об этом сообщил во вторник южноафриканский новостной портал DefenceWeb со ссылкой на Национальные силы обороны ЮАР.

Учения пройдут с 17 по 26 февраля в прибрежных районах южноафриканской провинции Квазулу-Наталь, отмечает издание. Они являются для кораблей трех стран вторыми по счету под кодовым названием Mosi. Первые совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая в формате Mosi состоялись в ноябре 2019 года возле мыса Доброй Надежды в Атлантическом океане, вблизи южноафриканского города Кейптаун.

В нынешнем году район учений расположен в акватории от города Дурбан до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (160 км) друг от друга. Минобороны ЮАР сообщило, что РФ, согласно предварительным планам, будет представлена двумя боевыми кораблями. Учения предусматривают, в частности, отработку артиллерийской стрельбы и действия по противовоздушной обороне.