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Путин подписал указ, по которому день службы в зоне СВО зачтут за два

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Один день службы военных и росгвардейцев, выполняющих задачи специальной военной операции (СВО), будет засчитываться за два. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, опубликованном 3 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, такой зачет будет идти в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях.

Время нахождения в медицинских учреждениях после получения ранения, травмы или контузии будет засчитываться «из расчета один месяц военной службы за два месяца».

Указ действует на правоотношения с начала спецоперации 24 февраля 2022 года.

Также в данном указе прописано, что семьям погибших военных и росгвардейцев в случае их гибели в ходе специальной военной операции будет выплачено 5 млн рублей, раненым — 3 млн рублей. Кроме того, Путин поручил выдавать документы для получения льгот по СВО в режиме «одного окна».


В ноябре Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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