Мантуров заявил о поставке около 340 тыс. комплектов экипировки для нужд СВО в 2022 году

Глава Минпромторга отметил, что задача стала серьезным вызовом для российской промышленности, но была успешно преодолена

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие в зоне спецоперации на Украине получили в прошлом году порядка 340 тыс. комплектов экипировки. Об этом во вторник заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что задача стала серьезным вызовом для российской промышленности, но была успешно преодолена. "Мы здесь сделали огромную работу с легкой промышленностью. Там более 500 предприятий было подключено практически одномоментно. 340 тыс. комплектов было уже поставлено в прошлом году, в этом году будут поставляться большие объемы в силовые структуры в целом и, в частности, в вооруженные силы", - заявил он.

По словам главы Минпромторга РФ, необходимо было одномоментно обеспечить российских бойцов качественной экипировкой, полностью соответствовавшей стандартам и требованиям, которые были приняты Министерством обороны РФ. "Это комплекты ВКПО (всесезонный комплект полевого обмундирования - прим. ТАСС), которыми обеспечивается штатная армия", - сказал Мантуров.