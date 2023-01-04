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ТАСС

Минобороны РФ сообщило о гибели шести сирийских военных в ходе ракетного удара ВВС Израиля

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В ведомстве добавили, что еще три человека получили ранения

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Шесть сирийских военнослужащих погибли, трое получили ранения в ходе удара управляемыми ракетами по военным объектам на аэродромах в районе Дамаска, который был нанесен четырьмя самолетами ВВС Израиля. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"2 января в период с 02:00 до 02:06 четыре самолета F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар управляемыми ракетами по военным объектам на аэродромах Дювали и Блей в районе Дамаска. В результате израильского удара погибли шесть и ранены три сирийских военнослужащих", - сказал Егоров.

Ранее сообщалось, что в понедельник международный аэропорт Дамаска возобновил работу в штатном режиме после устранения причиненного ему ущерба в результате атаки израильских ВВС.

Последний раз израильские ВВС атаковали окрестности Дамаска 19 декабря 2022 года, тогда были ранены двое солдат. 

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