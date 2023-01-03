Дубинка «Аргумент» и противоосколочное одеяло «Уют»: в России оборонной продукции дают нестандартные имена

Источник изображения: topwar.ru

Уменьшительно-ласкательные названия, такие как «Тосочка», или «цветочные», наподобие «Тюльпана» или «Гиацинта», принадлежат грозному оружию. По сложившейся традиции в России оборонной продукции нередко дают нестандартные имена.

Иногда в таких названиях чувствуется изрядная доля иронии. В качестве примера можно привести комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин». Разумеется, он не имеет никакого отношения к медицине. Он способен выявлять артиллерию противника, определяя ее местоположение по звуку либо с помощью тепловизионного оборудования.

Источник изображения: topwar.ru

К «оздоровительной» технике можно также отнести тропосферную станцию «Диагноз», а также некоторую другую.

Сложно сказать, чем руководствовались разработчики, назвав пехотную лопатку «Азартом», но наименование получилось необычным и запоминающимся.

Любят у нас давать вооружению ласковые женские имена. В качестве примера стоит упомянуть серию подводных лодок, носящую ласковое древнерусское имя «Лада». Эта традиция идет еще с Великой Отечественной войны, когда первую советскую реактивную систему залпового огня БМ-13 назвали «Катюшей».

Некий «троллинг» просматривается в названии тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек». А ее следующую версию ласково назвали «Тосочкой».

Наверное, для того, чтобы у наших военнослужащих возникала ассоциация с домашним теплом, противоосколочное одеяло решили назвать «Уютом».

Источник изображения: topwar.ru

Похожего принципа придерживаются и разработчики спецсредств для правоохранителей. Примером тому могут послужить резиновая дубинка «Аргумент» или наручники «Нежность».