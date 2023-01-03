Войти
Военное обозрение

Дубинка «Аргумент» и противоосколочное одеяло «Уют»: в России оборонной продукции дают нестандартные имена

247
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Уменьшительно-ласкательные названия, такие как «Тосочка», или «цветочные», наподобие «Тюльпана» или «Гиацинта», принадлежат грозному оружию. По сложившейся традиции в России оборонной продукции нередко дают нестандартные имена.

Иногда в таких названиях чувствуется изрядная доля иронии. В качестве примера можно привести комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин». Разумеется, он не имеет никакого отношения к медицине. Он способен выявлять артиллерию противника, определяя ее местоположение по звуку либо с помощью тепловизионного оборудования.

Источник изображения: topwar.ru

К «оздоровительной» технике можно также отнести тропосферную станцию «Диагноз», а также некоторую другую.

Сложно сказать, чем руководствовались разработчики, назвав пехотную лопатку «Азартом», но наименование получилось необычным и запоминающимся.

Любят у нас давать вооружению ласковые женские имена. В качестве примера стоит упомянуть серию подводных лодок, носящую ласковое древнерусское имя «Лада». Эта традиция идет еще с Великой Отечественной войны, когда первую советскую реактивную систему залпового огня БМ-13 назвали «Катюшей».

Некий «троллинг» просматривается в названии тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек». А ее следующую версию ласково назвали «Тосочкой».

Наверное, для того, чтобы у наших военнослужащих возникала ассоциация с домашним теплом, противоосколочное одеяло решили назвать «Уютом».

Источник изображения: topwar.ru

Похожего принципа придерживаются и разработчики спецсредств для правоохранителей. Примером тому могут послужить резиновая дубинка «Аргумент» или наручники «Нежность».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Похожие новости
13.08.2021
«Армия-2021»: по секрету всему свету
18.11.2020
The National Interest (США): устрашающее новое оружие, которым Россия может уничтожать американские танки
30.06.2020
Хуаньцю шибао (Китай): все самое главное – здесь! Новое оружие, продемонстрированное Россией на Параде Победы
07.11.2018
Танковые армады Асада
06.09.2016
"Армата" постреляет для высоких гостей
05.09.2016
NI рассказал о российском оружии, превосходящем все западные аналоги
25.05.2016
Новинки «УВЗ» будут представлены на выставке KADEX-2016
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.01 05:45
  • 40852
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.01 03:29
  • 10
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 03.01 01:28
  • 1
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 03.01 00:10
  • 129
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 02.01 23:06
  • 4
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 02.01 22:57
  • 2
Россия выиграла радиоэлектронную борьбу на Украине
  • 02.01 22:51
  • 2
Росавиация одобрила отечественное крыло и двигатель ПД-14 на авиайланер МС-21
  • 02.01 16:44
  • 1
Российские ракеты получат отечественные головки самонаведения
  • 02.01 14:40
  • 1
Зеленский выпросил у США Patriot, Путин обещал их "пощелкать". События вокруг Украины
  • 02.01 13:53
  • 15
Денис Мантуров: следующий год будет переходным к новой модели развития промышленности - Интервью ТАСС
  • 02.01 05:25
  • 2
ВКС России получили четыре новых серийных истребителя Су-57
  • 02.01 02:44
  • 3
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
  • 01.01 19:41
  • 1
"Наказывать и сдерживать». В США проанализировали возможный удар по России
  • 01.01 17:01
  • 5
Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок
  • 31.12 19:07
  • 1
В США приостановят эксплуатацию нескольких F-35