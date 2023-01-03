Глава NASA утверждает, что Китай может заявить права на территории на Луне

Это произойдет в случае победы Пекина в новой космической гонке с США, считает Билл Нельсон

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Китайские власти якобы могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в новой космической гонке с США. Такое мнение высказал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете Politico, опубликованном в воскресенье.

По его мнению, США участвуют в новой космической гонке с Китаем. Если Пекин одержит в ней победу, то он может заявить свои права на владение обширными участками Луны, утверждал глава NASA. Китай, полагает он, заберет наиболее богатые ресурсами участки лунной поверхности, если первым закрепится на естественном спутнике Земли. "Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Не подходите, мы здесь, это наша территория", - утверждал Нельсон.

Он полагает, что основанием для такого рода утверждений является ситуация со спорными островами в Южно-Китайском море. "Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите, что они сделали с островами Спратли", - добавил глава NASA. Он убежден в том, что США, как и планировалось, в 2025 году отправят своих астронавтов на Луну. Нельсон выразил обеспокоенность темпами подготовки Китая к высадке на спутнике. "За последнее десятилетие Китай добился огромных успехов и достижений, - сказал он. - Это также правда, что их сроки высадки на Луну становятся все ближе и ближе". "И на южном полюсе Луны есть очень много мест, которые подходят для, как мы сейчас считаем, сбора воды и прочего", - сказал руководитель управления.

При этом Пекин опровергает такого рода утверждения. "Некоторые американские чиновники высказываются безответственно с целью исказить нормальную и законную космическую деятельность Китая, - отметил в беседе с газетой пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. - Китай решительно отвергает подобные высказывания". "Космическое пространство - это не поле для борьбы", - добавил он.

Ранее в Роскосмосе сообщили о подписании соглашения между правительствами России и Китая о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС). Роскосмос и Китайское национальное космическое управление в июне 2021 года в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX-2021) презентовали дорожную карту по МНЛС. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Согласно дорожной карте проекта, транспортная инфраструктура станции будет включать в себя исследовательский и технический луноходы, а также прыгающего робота. Стороны планируют оснастить станцию несколькими умными мини-роверами, предназначенными для исследования поверхности естественного спутника Земли.

Архипелаг Спратли и Парасельские острова уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в Южно-Китайском море. Основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай. Кроме них о частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.