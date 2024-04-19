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ТАСС

США рассчитывают высадиться на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космоса

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Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.
Источник изображения: Saul Loeb/ Pool via AP

Директор NASA Билл Нельсон уверен, что космическая программа КНР носит военный характер

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космического пространства. С таким заявлением выступил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

На вопрос о соперничестве США с Китаем в вопросе освоения Луны Нельсон отметил, что американская лунная программа Artemis, предполагающая высадку астронавтов на южном полюсе естественного спутника Земли, носит цель "понять, как [человек] может существовать в этой неблагоприятной среде, чтобы в дальнейшем отправиться на Марс". При этом он подчеркнул, что "Китай добился выдающихся успехов, особенно в последние 10 лет", но о них "крайне мало известно".

"Мы считаем, что во многом их так называемая мирная космическая программа носит военный характер. И я считаю, что мы соревнуемся", - заявил Нельсон, отметив, что Китай открыто заявляет о планах осуществить высадку тайконавтов на Луну к 2030 году. "Но эти [сроки] постоянно сдвигаются. На нас возложена задача оказаться там первыми и предпринять исследовательские усилия в мирных целях", - продолжил глава американского космического ведомства.

По утверждению Нельсона, его опасения заключаются в том, что "Китай доберется туда первым и внезапно скажет: "Теперь эта территория моя, а вы держитесь подальше". При этом он выразил мнение о том, что не считает это "мирным использованием" космического пространства. "Разумеется, нужно избегать пересечений. Но нельзя заявлять о том, что вся эта территория внезапно стала твоей", - утверждал Нельсон, упомянув при этом ситуацию вокруг островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

КНР несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году. В начале марта глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033-2035 годах доставить на Луну и установить на ее поверхности ядерную энергоустановку. 

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