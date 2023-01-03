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ТАСС

В институте РАН предупредили, что советский спутник "Космос-917" скоро сгорит в атмосфере

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Это произойдет в ближайшие три дня, сообщили в Институте прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Советский спутник "Космос-917", который входил в систему предупреждения о ракетном нападении, в ближайшие три дня сгорит в атмосфере Земли. Об этом сообщил в воскресенье Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В.Келдыша РАН.

Там уточнили, что атмосфера Земли продолжает "очищать" околоземное пространство от космического мусора. В настоящий момент ее верхние слои раздуваются УФ-излучением из-за нарастающего цикла солнечной активности.

"На очереди - советский спутник системы предупреждения о ракетном нападении типа УС-К, запущенный в 1977 году как "Космос-917". Новогоднюю ночь остаток конструктива этого космического аппарата встретил на орбите высотой 85 x 4 450 км (с которой ему предстоит тонуть еще около трех суток)", - говорится в сообщении института в Telegram-канале.

В ИПМ также отметили, что российские специалисты успешно решают задачу прогнозирования орбитального движения таких "сгорающих" космических объектов.

Спутник "Космос-917" был запущен 1977 году. Согласно информации Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), в верхних слоях атмосферы сгорело несколько обломков спутника. 

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