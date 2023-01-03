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ТАСС

Санду заявила, что Молдавия прекратила сотрудничество с РФ в связи с конфликтом на Украине

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Президент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду.
Источник изображения: Sean Gallup/Getty Images

По мнению молдавского президента, "свободное развитие" и "повышение уровня жизни населения" возможны лишь при вступлении страны в Евросоюз

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Молдавии прекратили отношения с Россией после начала конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг президент Молдавии Майя Санду.

"Когда мы участвовали в выборах, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией. Но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", - сказала она в эфире телеканала "Молдова-1". По ее словам, "это произошло в связи с началом конфликта на Украине". Президент Молдавии подчеркнула, что главным проектом, который продвигают власти страны, является вступление в ЕС, которое должно произойти в ближайшее десятилетие.

"Европейская интеграция - это проект нашей страны, у нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие и в то же время повышение уровня жизни населения. <…> Я считаю, что мы должны стать членами ЕС к концу этого десятилетия", - добавила президент.

Ранее Санду заявила, что власти не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. По ее словам, правительство заинтересовано продолжать прагматичное сотрудничество и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Однако президент Молдавии ни разу не принимала участия в заседаниях СНГ, а с марта нынешнего года, как заявил глава МИД Молдавии Николай Попеску, сотрудничество с Россией приостановлено.

Такую позицию нового правительства критикует экс-президент Молдавии Игорь Додон, который считает, что Молдавия не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Россией. Он обратил внимание, что такая политика проевропейского правительства ввергла страну в тяжелейший за последние годы кризис, так как молдавские экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители. По его словам, такой курс проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны. 

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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