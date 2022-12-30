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ТАСС

Корабли "Генералиссимус Суворов", "Анатолий Шлемов", "Град" приняты в состав ВМФ России

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Морской тральщик "Анатолий Шлемов" во время церемонии подъема Андреевского флага во Владивостоке
Морской тральщик "Анатолий Шлемов" во время церемонии подъема Андреевского флага во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Президент РФ Владимир Путин дал команду на подъем флага на новых кораблях ВМФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флаг поднят в четверг на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов", малом ракетном корабле "Град", морском тральщике "Анатолий Шлемов". 

Это знаменует принятие кораблей в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Участие в церемонии принял в том числе президент РФ Владимир Путин.

"Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота, разрешаю", - дал команду глава государства. "Корабли в состав Военно-морского флота приняты", - доложил министр обороны Сергей Шойгу по завершении церемонии.

"Генералиссимус Суворов" - шестой ракетоносец семейства российских стратегических атомных подводных лодок "Борей-А". Такие корабли способны нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" определен в состав Тихоокеанского флота. Начало ходовых испытаний седьмого подводного ракетоносца ("Император Александр III", во время сегодняшней церемонии был спущен на воду) запланировано в июне следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводные лодки проекта "Борей-А".

Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати судов проекта "Буян-М". Они подтвердили свою эффективность в специальной военной операции, а также при решении боевых задач в Сирии.

"Град" поступает в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота. Корабль оснащен новейшим ракетным и артиллерийским, а также противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны и является седьмым тральщиком проекта 12700. Назван в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова, служившего в Главном управлении кораблестроения ВМФ, а затем работавшего директором департамента гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В среднесрочной перспективе запланировано создание еще десяти кораблей такого класса. Особенностью этих судов является современная противоминная система и высокая маневренность, а также невидимый для магнитных взрывателей морских мин стеклопластиковый корпус. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпусу тральщика не страшна коррозия, а срок его службы не ограничен.

"Анатолий Шлемов" поступает в состав Тихоокеанского флота. 

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