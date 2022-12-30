Корабли "Генералиссимус Суворов", "Анатолий Шлемов", "Град" приняты в состав ВМФ России

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" во время церемонии подъема Андреевского флага во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин дал команду на подъем флага на новых кораблях ВМФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флаг поднят в четверг на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов", малом ракетном корабле "Град", морском тральщике "Анатолий Шлемов".

Это знаменует принятие кораблей в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Участие в церемонии принял в том числе президент РФ Владимир Путин.

"Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота, разрешаю", - дал команду глава государства. "Корабли в состав Военно-морского флота приняты", - доложил министр обороны Сергей Шойгу по завершении церемонии.

"Генералиссимус Суворов" - шестой ракетоносец семейства российских стратегических атомных подводных лодок "Борей-А". Такие корабли способны нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" определен в состав Тихоокеанского флота. Начало ходовых испытаний седьмого подводного ракетоносца ("Император Александр III", во время сегодняшней церемонии был спущен на воду) запланировано в июне следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводные лодки проекта "Борей-А".

Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати судов проекта "Буян-М". Они подтвердили свою эффективность в специальной военной операции, а также при решении боевых задач в Сирии.

"Град" поступает в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота. Корабль оснащен новейшим ракетным и артиллерийским, а также противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны и является седьмым тральщиком проекта 12700. Назван в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова, служившего в Главном управлении кораблестроения ВМФ, а затем работавшего директором департамента гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В среднесрочной перспективе запланировано создание еще десяти кораблей такого класса. Особенностью этих судов является современная противоминная система и высокая маневренность, а также невидимый для магнитных взрывателей морских мин стеклопластиковый корпус. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпусу тральщика не страшна коррозия, а срок его службы не ограничен.

"Анатолий Шлемов" поступает в состав Тихоокеанского флота.