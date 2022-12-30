Войти
Lenta.ru

Умные очки Microsoft поступят в армию США

321
0
0
IVAS
Военнослужащие ВС США в очках. разработанных в рамках программы Integrated Visual Augmentation System (IVAS).
Источник изображения: Chandler Coats/Army

Американское правительство закупит 10 тысяч умных очков от Microsoft для своей армии. Об этом сообщает издание ArmyTimes.

Как стало известно источникам медиа, в армии США планируют начать широко использовать гарнитуры смешанной реальности в 2023 году. Умные устройства будут поставлены в рамках программы Integrated Visual Augmentation System (IVAS), бюджет которой оценен в 22 миллиарда долларов.

Сообщается, что армия поставит 5000 гарнитур непосредственно в войска и еще столько же — в неназванные оперативные и учебные подразделения. Умные очки разработаны на базе девайса Microsoft HoloLens, они позволят военным использовать функции дополненной реальности, ночное видение, опцию обнаружения целей.

По словам авторов ArmyTimes, американская армия должна была получить очки в конце 2021 года, затем крайний срок подвинули на сентябрь 2022 года. Однако из-за технических проблем и необходимости в доработках гарнитуру смешанной реальности не удалось поставить точно в срок.

В середине октября инсайдеры Bloomberg рассказали, что американские военные, принимавшие участие в тестировании гарнитуры дополненной реальности от Microsoft, раскритиковали устройство. Так, более чем 80 процентов военнослужащих испытывали дискомфорт, головную боль или тошноту при использовании гаджета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
27.10.2021
Приманка для ракет: надувную копию танка Type 99А показали в Китае
11.06.2021
В дебошах натовских военных увидели «руку Кремля»
09.06.2021
Полуостров военных баз
29.09.2020
Владимир Путин предложил США заключить пакт о ненападении в информационном пространстве
06.06.2016
Россия и США готовятся к звездным войнам
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
13.06.2013
Искусство решительных действий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 11:20
  • 1
К белорусской границе Украина перебрасывает провокаторов и пьяниц. Видимо нормальных военизированных подразделений уже не осталось
  • 30.12 11:18
  • 40595
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.12 11:11
  • 2
Потребность омского ОПК в кадрах вырастет в 2023 году почти на 70%
  • 29.12 22:08
  • 1
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при федеральных вузах
  • 29.12 22:07
  • 1
Денис Мантуров: следующий год будет переходным к новой модели развития промышленности - Интервью ТАСС
  • 29.12 17:38
  • 1
ОАК передала Минобороны партию серийных самолетов пятого поколения Су-57
  • 29.12 12:46
  • 3
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 29.12 11:39
  • 0
Закончится ли конфликт на Украине в 2023 году, а с ним и лидерство Германии в Европе
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем