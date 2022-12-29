Войти
Lenta.ru

В США приостановят эксплуатацию нескольких F-35

94
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Пентагон приостановит эксплуатацию нескольких истребителей пятого поколения F-35 Lightning II после крушения самолета в Техасе. Об этом сообщили в управлении совместных программ F-35, пишет Defense News.

Отмечается, что после инцидента эксплуатацию небольшого количества истребителей приостановят, «пока не будут разработаны процедуры для их возвращения к полетам». Самолеты не взлетят минимум до января. В управлении не уточнили, сколько F-35 не смогут выполнять полеты.

15 декабря F-35B Lightning II разбился во время испытательного полета на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Форт-Уэрт в штате Техас. Самолет потерпел крушение при отработке вертикальной посадки. Пилот успел катапультироваться.

Ранее в декабре стало известно, что Германия выделила 10 миллиардов евро на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II. Поставки осуществят в период с 2026 по 2029 год.

В ноябре издание Popular Mechanics писало, что стоимость часа полета истребителя F-35 обходится в 41,9 тысячи долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Похожие новости
10.02.2021
«Аспиды» с Апеннин
09.03.2020
Lockheed Martin завершила сборку 500-го серийного истребителя F-35 "Лайтнинг-2"
05.03.2020
Полтысячи истребителей F-35
30.04.2019
Покупайте - или будет хуже: Германии угрожают из-за F-35
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
03.09.2013
Испытатели уверены в конечном успехе программы F-35
29.12.2008
Новинки в мире ВВТ в 2008 году. Наиболее интересные события в области разработки, производства и поставки вооружений, военной и специальной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 01:32
  • 40534
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии