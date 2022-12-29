Песков заявил, что "мирный план по Украине" должен учитывать вхождение новых регионов в РФ

По словам пресс-секретаря российского президента, "пока нет никакого "мирного плана" Украины"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Никакой "мирный план" по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав РФ четырех новых регионов. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить "мирный план" к февралю, когда он хотел бы провести "мирный саммит" на площадке ООН.

"Опять же, не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий - с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов, - подчеркнул Песков. - Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным".