Вчера день был насыщен множеством интересных событий. Наиболее яркие – визит Зеленского в США и принятие Варшавой закона о снятии с Польши ответственности за участие ее граждан в конфликте на Украине. Логическим продолжением двух этих событий стала встреча на Украине польского НГШ Раймунда Анджечака с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

В то время как Зеленский теряет свои политические очки, Залужный набирает популярность среди украинцев. Несколько удачных операций на востоке Украины привлекли к нему внимание. Теперь он стремиться оставаться на плаву. Более того его подталкивают сместить Зеленского.

Визит на Украину польского НГШ Раймунда Анджечака. Источник: www.belvpo.com

Однако, Залужный трезво оценивая положение ВСУ и понимает реальный исход вооруженного конфликта с Россией. Огромные потери и постоянное снижение военного потенциала в итоге приведут к краху. Что в свою очередь может негативно отразится и на его рейтинге.

Понимая возникшие риски, Залужный заручился политической и финансовой поддержкой США, а сегодня он обратился за военной поддержкой польских войск, которые должны будут препятствовать вторжению ВС РФ со стороны Беларуси.

Визит на Украину польского НГШ Раймунда Анджечака. Источник: www.belvpo.com

Напомним, что Польша сконцентрировала огромные силы на украинском направлении. В первом эшелоне развернуты 18-я мд, 6-я овдбр и 21 гпбр. Во втором эшелоне находится 11 бркд. Эти соединения готовы по команде или по просьбе украинской стороны войти в западные области Украины. Более того, ни для кого не секрет, что на самой Украине давно находятся тысячи кадровых польских военнослужащих, которых вероятно и приехал проинспектировать (поздравить с наступающим Рождеством) генерал Анджейчак.

Визит на Украину польского НГШ Раймунда Анджечака. Источник: www.belvpo.com

В свою очередь, вероятно, в ходе обсуждения польской и украинской сторонами, на фоне принятого закона, была достигнута договоренность о дальнейшем наращивании польских сил на Украине, а также об обеспечении их всеми видами довольствия и предоставлении польским воякам новых льгот.

Напомним, что поляки с июля 2022 года обладают особым статусом на Украине. Так что не исключено, что в ходе переговоров были затронуты темы предоставления земельных наделов и дополнительных льгот польским военнослужащим и членам их семей, принимающих участие в боевых действиях на Украине.

Стоит отметить, что сегодня самой острой темой для украинцев является наращивание системы ПВО. В ближайшее время на Украину прибудут американские ЗРК «Пэтриот». Между тем, украинцы сами не способны эксплуатировать и обслуживать столь сложные комплексы. В то же время польские военнослужащие уже около десяти лет проходят обучение на данные системы. Вероятно, вскоре поляки займут главные места в боевом расчете передаваемых боевикам ВСУ ЗРК «Пэтриот».

Как видим, мягкая оккупация Польшей западных украинских земель становится все реальнее с каждым днем.

Николай Крылов