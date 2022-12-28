"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ

Полковник запаса Михаил Ходаренок - о том, какие войска в России следует укрепить
Министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек и сформировать (в отдельных случаях воссоздать) ряд новых объединений, соединений и частей. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок - о том, какие рода войск стоит усилить и чем.
Вместе с увеличением численности армии Минобороны планирует создать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать три мотострелковые дивизии, армейский корпус в Карелии, две десантно-штурмовые дивизии, переформировать семь мотострелковых бригад в мотострелковые дивизии, на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.
Помимо этого, каждой общевойсковой (танковой) армии предполагается придать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью 80-100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.
В Ракетных войсках и артиллерии будут сформированы пять артиллерийских дивизий, а также артиллерийские бригады большой мощности (количество бригад при этом не уточняется).
Планы впечатляющие, но главное при этом не механически повторять организационно-штатные структуры советского и современного времени, а выйти на совершенно новый уровень в ведении разведки, вопросах управления и организации связи. Помимо этого, необходимы и существенные изменения в структуре видов Вооруженных сил и родов войск. Важно не готовиться к прошедшей войне, а планировать действия с учетом перспективы как минимум на 40-50 лет вперед.
Авиационные дивизии в те времена действительно придавались общевойсковым армиям. К примеру, в 3-ю общевойсковую армию Западного особого военного округа накануне 22 июня 1941 года входили 11-я смешанная авиационная дивизия и 7-я авиабригада, а в 10-ю армию того же округа - 9-я смешанная авиационная дивизия (сад). В 9-й сад, в частности, насчитывалось 429 самолетов. Совершенно невероятная цифра для одной авиадивизии и по тем временам, и тем более сегодняшним.
Однако война показала, что раздача авиации по оперативным объединениям Сухопутных войск - решение глубоко ошибочное. В этой связи командующий Военно-воздушными силами Красной Армии Павел Жигарев доложил 15 марта 1942 года Сталину, что для успешной борьбы с противником ВВС РККА не хватает организационного единства и единого командования.
Воздушные силы необходимо изъять из подчинения армий и фронтов, свести в крупные организационные единицы, непосредственно подчиненные командующему ВВС Красной Армии, который и будет заправлять всей авиацией страны, получая задачи непосредственно от Ставки», - писал генерал Жигарев.
Поэтому, вполне возможно, следует рассмотреть вопрос о воссоздании в Воздушно-космических силах оперативных объединений (или хотя бы в порядке эксперимента одной воздушной армии), непосредственно подчиненных главнокомандующему ВКС. Практика подчинения авиации разного рода командованиям себя не оправдывает. Воздушные силы должны быть едины и неделимы. То же самое касается и армейской авиации. Это позволит массировать силы на направлении главных ударов и решать главные задачи в вооруженном противоборстве.
Что же касается формирования пяти артиллерийских дивизий, то, надо полагать, организационно-штатная структура будущих соединений должна в полном объеме соответствовать требованиям нового века. Это касается и наличия современных средств ведения разведки и корректировки огня, и возможности получения данных от космических средств разведки в реальном масштабе времени, и наличия в составе артдивизии эскадры беспилотных летательных аппаратов. Главное (как бы банально ни выглядело это требование) - артиллерийские соединения должны быть оснащены современными образцами вооружения, превосходящими аналогичные западные орудия и по дальности стрельбы, и по точности, и по огневой производительности. Командный пункт артиллерийской дивизии должен быть оснащен автоматизированной системой управления огнем, позволяющей за секунды решать все возможные (и внезапно возникающие) задачи по огневому поражению противника.
А современные российские воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, оснащенные алюминиевыми боевыми машинами и 122-мм гаубицами образца 1960 года, малопригодны для решения каких-либо значимых боевых задач.
Переформировать существующие бригады морской пехоты в пять дивизий, безусловно, можно. Однако не следует забывать и о том, что для этих соединений надо в подобном случае иметь соответствующие морские десантные силы и высадочные средства. Без этого морская пехота уже не совсем морская.
Наконец, в планах военного ведомства по увеличению численности ВС РФ практически ничего не сказано о силах и средствах противовоздушной обороны. А ведь в европейской части страны боевой и численный состав частей и соединений радиотехнических и зенитных ракетных войск надо резко, в разы, усиливать.
В заключение надо упомянуть и о том, что предстоит большой объем работы и по оперативному оборудованию возможных театров военных действий. Сюда входит развитие системы транспортных коммуникаций, создание системы базирования авиации и флота (развитие аэродромной сети, оборудование укрытий для самолетов, оборудование пунктов постоянного и маневренного базирования ВМФ), строительство пунктов управления, строительство арсеналов, баз, складов для хранения запасов материальных средств и многое-многое другое.
В целом представляется целесообразным уточнить (возможно, дополнительно проработать) детальные планы по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов человек.
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Михаил Ходаренок