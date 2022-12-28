"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ

Полковник запаса Михаил Ходаренок - о том, какие войска в России следует укрепить

Министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек и сформировать (в отдельных случаях воссоздать) ряд новых объединений, соединений и частей. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок - о том, какие рода войск стоит усилить и чем.

Вместе с увеличением численности армии Минобороны планирует создать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать три мотострелковые дивизии, армейский корпус в Карелии, две десантно-штурмовые дивизии, переформировать семь мотострелковых бригад в мотострелковые дивизии, на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.

Помимо этого, каждой общевойсковой (танковой) армии предполагается придать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью 80-100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

В Ракетных войсках и артиллерии будут сформированы пять артиллерийских дивизий, а также артиллерийские бригады большой мощности (количество бригад при этом не уточняется).

Планы впечатляющие, но главное при этом не механически повторять организационно-штатные структуры советского и современного времени, а выйти на совершенно новый уровень в ведении разведки, вопросах управления и организации связи. Помимо этого, необходимы и существенные изменения в структуре видов Вооруженных сил и родов войск. Важно не готовиться к прошедшей войне, а планировать действия с учетом перспективы как минимум на 40-50 лет вперед.

К примеру, вызывают некоторое недоумение планы военного ведомства каждой общевойсковой (танковой) армии придать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью 80-100 боевых вертолетов. Такое уже было до Великой Отечественной войны и в ее первый период (за исключением бригады армейской авиации, поскольку вертолетов тогда еще не существовало).

Авиационные дивизии в те времена действительно придавались общевойсковым армиям. К примеру, в 3-ю общевойсковую армию Западного особого военного округа накануне 22 июня 1941 года входили 11-я смешанная авиационная дивизия и 7-я авиабригада, а в 10-ю армию того же округа - 9-я смешанная авиационная дивизия (сад). В 9-й сад, в частности, насчитывалось 429 самолетов. Совершенно невероятная цифра для одной авиадивизии и по тем временам, и тем более сегодняшним.

Однако война показала, что раздача авиации по оперативным объединениям Сухопутных войск - решение глубоко ошибочное. В этой связи командующий Военно-воздушными силами Красной Армии Павел Жигарев доложил 15 марта 1942 года Сталину, что для успешной борьбы с противником ВВС РККА не хватает организационного единства и единого командования.

«Распыление авиации приводит к тому, что удары наносятся повсюду, но все они поэтому слабы.

Воздушные силы необходимо изъять из подчинения армий и фронтов, свести в крупные организационные единицы, непосредственно подчиненные командующему ВВС Красной Армии, который и будет заправлять всей авиацией страны, получая задачи непосредственно от Ставки», - писал генерал Жигарев.

Поэтому, вполне возможно, следует рассмотреть вопрос о воссоздании в Воздушно-космических силах оперативных объединений (или хотя бы в порядке эксперимента одной воздушной армии), непосредственно подчиненных главнокомандующему ВКС. Практика подчинения авиации разного рода командованиям себя не оправдывает. Воздушные силы должны быть едины и неделимы. То же самое касается и армейской авиации. Это позволит массировать силы на направлении главных ударов и решать главные задачи в вооруженном противоборстве.

Что же касается формирования пяти артиллерийских дивизий, то, надо полагать, организационно-штатная структура будущих соединений должна в полном объеме соответствовать требованиям нового века. Это касается и наличия современных средств ведения разведки и корректировки огня, и возможности получения данных от космических средств разведки в реальном масштабе времени, и наличия в составе артдивизии эскадры беспилотных летательных аппаратов. Главное (как бы банально ни выглядело это требование) - артиллерийские соединения должны быть оснащены современными образцами вооружения, превосходящими аналогичные западные орудия и по дальности стрельбы, и по точности, и по огневой производительности. Командный пункт артиллерийской дивизии должен быть оснащен автоматизированной системой управления огнем, позволяющей за секунды решать все возможные (и внезапно возникающие) задачи по огневому поражению противника.

Что касается формирования еще двух десантно-штурмовых дивизий, то к подобному замыслу надо отнестись более чем критически. Время парашютистов давно прошло - и это совершенно очевидный факт.

А современные российские воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, оснащенные алюминиевыми боевыми машинами и 122-мм гаубицами образца 1960 года, малопригодны для решения каких-либо значимых боевых задач.

Переформировать существующие бригады морской пехоты в пять дивизий, безусловно, можно. Однако не следует забывать и о том, что для этих соединений надо в подобном случае иметь соответствующие морские десантные силы и высадочные средства. Без этого морская пехота уже не совсем морская.

Наконец, в планах военного ведомства по увеличению численности ВС РФ практически ничего не сказано о силах и средствах противовоздушной обороны. А ведь в европейской части страны боевой и численный состав частей и соединений радиотехнических и зенитных ракетных войск надо резко, в разы, усиливать.

В заключение надо упомянуть и о том, что предстоит большой объем работы и по оперативному оборудованию возможных театров военных действий. Сюда входит развитие системы транспортных коммуникаций, создание системы базирования авиации и флота (развитие аэродромной сети, оборудование укрытий для самолетов, оборудование пунктов постоянного и маневренного базирования ВМФ), строительство пунктов управления, строительство арсеналов, баз, складов для хранения запасов материальных средств и многое-многое другое.

В целом представляется целесообразным уточнить (возможно, дополнительно проработать) детальные планы по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов человек.

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Михаил Ходаренок