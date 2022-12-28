"Операционка" Astra Linux Special Edition сертифицирована Минобороны России по первому классу защиты

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Разработанная группой компаний (ГК) "Астра" защищенная операционная система (ОС) Astra Linux Special Edition 1.7 успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации министерства обороны РФ по первому, максимальному, классу защиты информации и получила соответствующий сертификат, сообщает пресс-служба ГК.

"Результаты выполненных работ подтвердили: Astra Linux Special Edition 1.7 отвечает требованиям регулятора в части ИТ-безопасности. Решение в полной мере подходит для использования в ИТ-инфраструктурах, которые обрабатывают любую информацию ограниченного доступа, включая персональные данные и сведения, составляющие служебную, коммерческую и государственную тайну, в том числе степени секретности "особой важности", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

По информации пресс-службы, получению сертификата предшествовал комплекс исследований, проведённых экспертами аккредитованной испытательной лаборатории компании "НПО "Эшелон".

Объектом исследований стала не только актуальная версия ОС Astra Linux с ядром Linux 5.4 из комплекта поставки, но и её обновление, которым введена поддержка ядра Linux 5.10.

Руководитель направления перспективных исследований ГК "Астра" Роман Мылицын отметил, что сертификация ОС Astra Linux Special Edition 1.7 в Минобороны России - очень значимое событие и для ГК "Астра", и для российских организаций, особенно для тех, которые работают с секретными данными и нуждаются в максимальной защищенности ИТ-систем.