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Названы сроки принятия решения по «Союзу»

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"Союз МС-22" (справа)
"Союз МС-22" (справа).
Источник изображения: NASA TV

Решение по работе экипажа российского сегмента Международной космической станции (МКС) после повреждения пилотируемого корабля «Союз МС-22» примут в начале 2023 года. Сроки назвала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«В январе 2023 года на основе выводов рабочих групп комиссия будет принимать организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции», — говорится в сообщении.

Ситуацию с кораблем «Союз МС-22» обсудили на совещании в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш).

Ранее в декабре исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что пролив хладагента из радиатора «Союза МС-22» не повлияет на безопасность работ в космосе. Он отметил, что корабль не используется даже в качестве подстраховки во время выхода в открытый космос.

В том же месяце руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано рассказал, что метеорный поток Геминиды непричастен к повреждению корабля «Союз МС-22». Утечку на корабле обнаружили 15 декабря.

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Страны
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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