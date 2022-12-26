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В НАСА рассказали о непричастности метеора к повреждению «Союза МС-22»

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"Союз МС-22" (справа)
"Союз МС-22" (справа).
Источник изображения: NASA TV

Метеорный поток Геминиды непричастен к повреждению системы охлаждения российского корабля «Союз МС-22». Об этом сообщил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано, передает Phys.org.

По его словам, причина повреждения остается неясной, но метеорный поток к этому непричастен, поскольку он двигался в другом направлении. Монталбано отметил, что команды в Хьюстоне и в Москве подтвердили, что «Союз МС-22» повредил не метеорный дождь.

Представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подчеркнул, что необходима дополнительная работа, которая позволит определить причину повреждения «Союза».

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что корабль «Союз МС-22» мог быть поврежден космическим мусором или микрометеоритом.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
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Борисов Юрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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