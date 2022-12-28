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ТАСС

Глава МИД Италии считает, что мирный процесс на Украине может начаться с ЗАЭС

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Глава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Антонио Таяни ожидает от Москвы сигналов к началу переговоров по урегулированию на Украине

РИМ, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ожидает от Москвы сигналов к началу переговоров по урегулированию на Украине. В опубликованном во вторник в газете La Stampa интервью он заявил, что начаться процесс может с договоренностей по обеспечению безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Реальный сигнал [готовности к переговорам от РФ] мог бы прийти с урегулирования на Запорожской АЭС", - сказал Таяни, отметив, что пока "таких сигналов не видно". Отвечая на вопрос, будет ли Италия и дальше поставлять оружие Киеву, министр сослался на решение парламента республики. "Парламент недавно выразился по этому поводу в положительном ключе, и позиции правительства предельно ясные", - сказал Таяни.

2 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщал, что соглашение о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнуто в скором времени. Ранее в организации отмечали, что целостность сооружений станции вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в ее районе.

ЗАЭС расположена в городе Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. ЗАЭС продолжила работу в штатном режиме. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию атомной станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. 

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