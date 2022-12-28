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ТАСС

Постпредство РФ: "мирный саммит" в ООН легче представить без Украины, чем без России

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Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: John Minchillo-Pool/ Getty Images

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал такой сценарий проведения мероприятия "кошмарным" для киевских властей

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ООН ответило на инициативу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы провести на площадке ООН до конца февраля "мирный саммит", в котором генсек всемирной организации Антониу Гутерриш мог бы выступить в качестве возможного посредника. При этом украинский чиновник в интервью Associated Press утверждал, что вопрос приглашения России должен быть обусловлен предварительными условиями.

"Министр иностранных дел Кулеба заявил, что Украина предлагает провести до конца февраля некий "саммит мира", где генсек ООН мог бы выступить в роли некоего "посредника". Во-вторых, МИД Украины разродился пространным заявлением о том, что Россия якобы стала членом Совета Безопасности ООН, и ООН вообще незаконно, и с призывом нас оттуда исключить (этот бред уже стал "фирменным номером" постпреда киевского режима в ООН Кислицы, на эти его истерики на заседаниях Совета Безопасности попросту никто не реагирует)", - отметил в своем Telegram-канале вечером 26 декабря первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто, - обратил внимание дипломат. - И именно это кошмарный сценарий для кулеб и кислиц, заставляющих плодить подобные инициативы, которые их именно к этому сценарию и приближают. Одним словом, "Дипломатия 404".

Как заявили ТАСС в офисе генсека ООН, административный глава всемирной организации готов выступить посредником в конфликте на Украине, только если все стороны с этим согласятся. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
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