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Названо главное назначение российской ракеты «Сатана»

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МБР Р-36М2 «Воевода»
Баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода» (СС — 18 «Сатана»).
Источник изображения: foto-basa.com

Использование российскими военными ракеты «Сатана» против Вооруженных сил Украины крайне маловероятно. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Алексей Леонков. Он описал боевые характеристики этого вида оружия, а также назвал их главное назначение.

«Это межконтинентальные баллистические ракеты, предназначенные для доставки боеголовок с термоядерным боеприпасом. Ракеты тяжелого класса, которые защищали наше государство в течение 30 лет и еще немного будут защищать, пока не придет им на смену РС-28 "Сармат". Ракеты несут разделяющиеся боеголовки, способны забрасывать их на дальность свыше 13 тысяч километров и являются оружием ракетно-встречного удара. Других задач эти ракеты выполнять не могут», — объяснил он.

Смену ядерных боеприпасов на неядерные практиковали, например, в США. Но эта концепция не прижилась, отметил Леонков.

Некоторые предположения и фантазии о том, что у этих ракет снимут термоядерные боеголовки, поставят неядерные и ударят ими по каким-то объектам на Украине — это из области фантастики, никто этим заниматься не будет. Для поражения целей на территории Украины существуют другие боеприпасы

Алексей Леонковвоенный эксперт

Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов назвал ракеты «Сатана» чудо-оружием. Он призвал использовать их в ходе боевых действий на территории Украины, заменив ядерную боеголовку на конвенциональную.

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Страны
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
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