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Военный аналитик назвал «чудо-оружие» российских военных против ВСУ

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М2
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М2.
Источник изображения: military.tomsk.ru

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов в беседе с Ura.ru назвал вид вооружений, с помощью которого российские военные смогут уничтожить группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. По его мнению, для этого необходимо использовать ракеты «Сатана».

«У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые называются "Сатана". Они находятся в шахтах и могут уничтожить весь мир», — заявил он.

Эксперт уточнил, что обычно их используют для запуска спутников. Он предложил вместо этого поместить конвенциональную боеголовку и наносить ей удары на средней дистанции. Прохватилов пояснил, что таким образом, использовав небольшое число ракет, можно отсечь всю левобережную Украину и уничтожить силы ВСУ, находящиеся на Донбассе.

Аналитик отметил, что использование данного вида вооружений гарантирует победу российских военных, однако предупредил, что необходимо заранее доказать представителям других стран, особенно западным экспертам, что использоваться будут исключительно неядерные боеголовки. Он подчеркнул, что в ином случае это могут воспринять как нанесение ядерных ударов, что повлечет за собой серьезные последствия.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска могут начать наступление на краснолиманском направлении. Он отметил, что военнослужащие России пытаются продвигаться по бахмутскому и авдеевскому направлению, а также предпринимают контрнаступательные действия краснолиманском.

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Россия
Украина
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Ядерный щит
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