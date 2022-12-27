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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний

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Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко"
Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко".
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Минобороны: фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны России.

"Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел в полигоны Балтийского моря для продолжения заводских ходовых испытаний. О программе второго этапа испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову", - говорится в релизе.

В ходе второго этапа на фрегате проверят работу комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи.

Ранее фрегат в течение двух недель находился на "Северной верфи", где проходил осмотр и наладку систем после первого этапа заводских ходовых испытаний, который проходил 10 дней в конце ноября – начале декабря.

За это время экипаж и заводская приемо-сдаточная команда проверили маневренность фрегата, работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено работе главной энергетической установки и навигационного комплекса корабля.

Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль данного проекта. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Адмирал Головко" назван в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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