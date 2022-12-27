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ЦАМТО

ЦАМТО: мировой экспорт вооружений в 2022 году, по предварительной оценке, вплотную приблизился к 100 млрд. долл.

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Логотип ЦАМТО
Логотип ЦАМТО
Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 26 декабря. В 2022 году объем идентифицированного мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, не менее 99,277 млрд. долл. (самый высокий результат с момента окончания эпохи "холодной войны").

Все расчеты ЦАМТО ведет в "текущих" долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.

Представленная оценка объема мирового экспорта/импорта ВиВТ по итогам 2022 года является предварительной. Окончательные итоги года будут подведены в конце первого квартала 2023 года.

В предварительном порядке можно отметить, что итоговая корректировка будет незначительной, поскольку все крупные передачи вооружений в текущем расчете учтены. Неучтенный на текущий момент объем передачи вооружений по тем программам, о реализации которых данных на текущий момент не имеется, составляет не более 5 млрд. долл. В случае подтверждения их реализации, итоговая окончательная цифра по 2022 году может вплотную приблизиться к 105 млрд. долл.

Для сравнения: в 2019 году объем мирового идентифицированного экспорта/импорта ВиВТ составил 78,255 млрд. долл., в 2020 году – 86,673 млрд. долл., в 2021 году – 85,704 млрд. долл.

В целом за последние 4 года (2019-2022 гг.) общемировой объем идентифицированного экспорта/импорта вооружений составил, по оценке ЦАМТО, около 350 млрд. долл.

В рейтинг ЦАМТО по итогам 2022 года включено 47 стран, осуществивших экспортные поставки вооружений.

По периоду 2019-2022 гг. в рейтинг включено 59 стран, осуществивших экспортные поставки вооружений (либо реэкспорт) в этот период.

Подробный отчет представлен в декабрьском номере журнала "Мировая торговля оружием".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
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