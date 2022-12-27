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Военное обозрение

Концерн «Калашников» внимательно изучает опыт применения в зоне СВО снайперских винтовок СВЧ и пистолетов-пулемётов ППК-20

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн "Калашников" наладил обратную связь с военнослужащими, участвующими в СВО и применяющими новые разработки оружейников, в концерне очень внимательно изучают отзывы об оружии. Об этом сообщил президент группы компаний Алан Лушников.

На сегодняшний день "Калашников" отправил в зону СВО снайперские винтовки Чукавина (СВЧ), они поступили на вооружение снайперских групп. Снайперы, использующие данные винтовки, готовят отчеты по их применению, а в концерне их внимательно изучают. Еще одним оружием, которое уже поставлено военным в зону спецоперации, является пистолет-пулемет Калашникова ППК-20.

Мы постоянно получаем обратную связь от наших военных, которые принимают участие в СВО (...) на основе отзывов о боевом применении мы постоянно вносим изменения в наши изделия (...) снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) и пистолет-пулемет Калашникова (ППК-20), обратная связь также внимательно изучается и учитывается

- заявил Лушников.

В качестве примера обратной связи с военными глава концерна привел работы по автомату АК-12, который на данный момент является основным стрелковым оружием российской армии. Сегодняшний АК-12 кардинально отличается от того, который пошел в войска в 2018 году. Благодаря обратной связи с военными, оружейникам удалось исправить все недостатки и недочеты конструкции. То же самое было и с беспилотниками.

Пистолет-пулемет ППК-20 разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО" на базе серийно выпускаемого с 2005 года ПП "Витязь-СН" с учетом замечаний и недостатков, выявленных в ходе его эксплуатации. Общая длина - 600-660 мм, масса без боеприпасов - 2,7 кг, длина ствола 182 мм, патрон - 9х19 Luger, емкость магазина - 30 патронов.

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от снайперской винтовки СВД. Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров. СВЧ имеет прицельную дальность стрельбы 1200 метров.

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АК-12
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