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Интерфакс-АВН

В "Роскосмосе" допустили возобновление полетов европейских астронавтов к МКС на кораблях "Союз"

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Пилотируемый корабль «Союз»
Пилотируемый корабль «Союз».
Источник изображения: Wikipedia

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейские астронавты могут снова начать летать к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях "Союз", но решение будет принимать NASA, заявил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Теоретически могут. Как профессионалы, работающие на американском сегменте, они могут летать на нашем корабле. Вопрос в том, примут ли такое решение американцы", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о возможности возобновления полетов европейских астронавтов к МКС на российских кораблях.

Он сообщил, что соглашение между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах на МКС подписано, прежде всего, для парирования нештатных ситуаций, чтобы ни один из сегментов станции не остался без экипажа.

"Если американцы посчитают, что кто-то из европейских астронавтов сможет выполнять функционал на американском сегменте, будучи там в одиночестве, то, наверное, такое возможно", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".

"Теоретически все возможно. Будут ли это американские астронавты - это уже дело NASA, это они решают, кого посадить из своих партнеров", - заявил Крикалев.

20 октября директор Европейского космического агентства (ESA) по пилотируемым и роботизированным полетам Дэвид Паркер сообщил, что переговоры о возобновлении полетов европейских астронавтов к МКС на российских кораблях "Союз" на данный момент не ведутся.

5 октября Крикалев сообщал, что "Роскосмос" и NASA в случае продления программы перекрестных полетов на МКС планируют привлечь к полетам астронавтов из других стран.

5 ноября 2021 года глава представительства ESA в России Рене Пишель сообщил, что европейские астронавты могут вновь начать летать в космос на российских кораблях после заключения соглашения о перекрёстных полётах между "Роскосмосом" и NASA.

В августе 2019 года Пишель заявлял, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах".

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

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Страны
Россия
США
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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