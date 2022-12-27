Швеция, Германия и Великобритания совместно закупают бронированные двухзвенные транспортёры BvS10

Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) 16 декабря 2022 года подписало рамочное соглашение со шведским отделением корпорации BAE Systems (BAE Systems AB / Land Systems Hägglunds AB) на закупку 436 двухзвенных сочлененных вездеходных гусеничных бронированных транспортеров BvS10 в рамках совместной программы трех стран Collaborative AllTerrain Vehicle (CATV) на поставку их вооруженным силам Швеции (236 машин), Германии (140 машин) и Великобритании (60 машин).

Изображение заказанных в рамках совместной программы Collaborative AllTerrain Vehicle (CATV) для вооруженных сил Швеции, Германии и Великобритании двухзвенных сочлененных вездеходных гусеничных бронированных транспортеров BAE Systems Hägglunds BvS10 во всех пяти вариантах: бронетранспортера (на переднем плане), транспортном, командно-штабном, медицинском и ремонтно-эвакуационном (с) BAE Systems

Стоимость контракта составляет 760 млн долл, поставки машин BvS10 будут вестись с конца 2024 по конец 2029 годов. Машины будут поставляться в пяти вариантах: бронетранспортера, транспортном, командно-штабном, медицинском и ремонтно-эвакуационном. Машины базируются на последнем серийном варианте BvS10, заказанном для вооруженных сил Швеции. Опцион к контракту включает возможность поставки еще 200 машин BvS10 Германии в период 2030-2032 годов. Швеция ранее в 2021 и 2022 годах заказала для себя еще 167 машин BvS10 по двум отдельным контрактам, с поставкой в 2022-2024 годы.

BvS10 (Bandvagn Skyddad 10) представляет собой последнее исполнение длительно развиваемого начиная с машины Bv 206 шведской компанией АВ Hägglund & Söner (c 1988 года - Нägglunds АВ, c 2004 года в составе BAE Systems как BAE Systems AB / Land Systems Нägglunds AB) cемейства двухзвенных сочлененных гусеничных вездеходов. BvS10 был изначально разработан в качестве бронированной машины для морской пехоты Великобритании и представлен в 2001 году, с началом серийного производства в 2005 году. К настоящему времени BvS10 в нескольких исполнениях и модификациях были поставлены морской пехоте и армии Великобритании (152 машины, получившие британское название Viking, в 2014-2016 годах 99 машин прошли модернизацию), морской пехоте Нидерландов (73 машины), сухопутным войскам Швеции (153 машины с 2012 года, шведское военное обозначение Bv 410), Франции (53 машины) и Австрии (32 машины). В большинстве случаев закупаемые машины BvS10 заменяли старые транспортеры Bv 206 / Bv 206S, Германия сейчас заказала эти машины также для замены транспортеров Bv 206. Производство BvS10 ведется на заводе BAE Systems Hägglunds в Эрншёдльсвике в Швеции.

В августе 2022 года армия США заказала BAE Systems 110 (с опционом еще на 53) двухзвенных сочлененных гусеничных вездеходов Beowulf, являющихся небронированным вариантом BvS10. Машины Beowulf были закуплены по программе Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV) с поставкой с 2023 по 2029 годы для арктических частей армии США с целью замены состоящих у них на вооружении с начала 1980-х годов машин Bv 206.

Изображение заказанных в рамках совместной программы Collaborative AllTerrain Vehicle (CATV) для вооруженных сил Швеции, Германии и Великобритании двухзвенных сочлененных вездеходных гусеничных бронированных транспортеров BAE Systems Hägglunds BvS10 во всех пяти вариантах: бронетранспортера, транспортном, командно-штабном, медицинском и ремонтно-эвакуационном (с) BAE Systems